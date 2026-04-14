وزيرة الإسكان تتابع سير العمل والموقف التنفيذي بعددٍ من المشروعات بمدن أكتوبر

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات والتطوير بمدن "6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة"، إلى جانب نتائج حملات إزالة الإشغالات والتعديات، التي يجري تنفيذها في إطار مواصلة جهود الوزارة لتحقيق التنمية العمرانية بالمدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن التخطيط الجيد لمشروعات الخدمات والمرافق، وتعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار المستقبلية.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا تضمن نتائج متابعة عدد من المشروعات، حيث قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بجولة تفقدية موسعة بمدينة أكتوبر الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة.

وشملت الجولة تفقد "النادي الرياضي" بمنطقة غرب المطار، والذي يمتد على مساحة 25 فدانًا، ويُعد الأكبر من نوعه بمناطق الإسكان في المدن الجديدة، ويضم مبنى اجتماعيًا، وصالة ألعاب متعددة، وحمام سباحة أوليمبي، و7 ملاعب كرة قدم (خماسية وقانونية) بمدرجات، بالإضافة إلى ملاعب تنس ومناطق خضراء وجراج، حيث تم التأكيد على أنه جارٍ العمل على تسليمه تمهيدًا لدخوله الخدمة قريبًا.

كما تفقد المهندس عمار مندور ومرافقوه مواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (المرحلة السادسة) بمنطقة غرب المطار، التي تضم 55,056 وحدة سكنية، مع التأكيد على ضرورة تكثيف العمالة والمعدات بالمواقع، والالتزام الصارم بالبرامج الزمنية المحددة للاستلام، لضمان سرعة تسليم الوحدات لمستحقيها. وتفقد كذلك مشروع "ديارنا" الذي يضم 494 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة، مع التشديد على الحفاظ على جودة التشطيبات النهائية.

كما عُقد اجتماع موسع بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لمناقشة عدد من الملفات التخطيطية الحيوية، ورسم ملامح الرؤية المستقبلية للمدينة، وذلك في ضوء سياسة الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول، وتيسير إجراءات طرح الفرص الاستثمارية بكفاءة وشفافية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وجاء الاجتماع برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وبحضور المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسؤولي الهيئة والجهاز. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الرئيسية ذات الأولوية، حيث تم استعراض مقترحات إعادة تخطيط مراكز الخدمات بما يحقق التوزيع الأمثل داخل المدينة، إلى جانب بحث حلول مرورية متكاملة لمنطقة الحصري بهدف تخفيف الكثافات وتحقيق السيولة المرورية. كما تناول الاجتماع مراجعة واستغلال الفرص الاستثمارية بمنطقة الحزام الأخضر، والعمل على إعداد خريطة استثمارية شاملة توضح مختلف الفرص المتاحة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وذكر التقرير جهود جهاز مدينة 6 أكتوبر في استكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق الحيوية بعدد من المشروعات التنموية، ومنها أعمال المرافق بمشروع الحزام الأخضر، حيث يجري حاليًا تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب شبكة الري، بمنطقتي الأحواض (17–24) و(1–16)، وذلك ضمن خطة الجهاز لاستكمال البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة.

كما يتم تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لشبكات إنارة الشوارع، تزامنًا مع جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تُطبق إجراءات خفض مستويات الإضاءة بالطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب إيقاف إضاءة الإعلانات على الطرق الحيوية، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة دون الإخلال بمعدلات الأمان.

وواصل الجهاز تنفيذ أعمال توصيل مرفق الكهرباء لتغذية قطع أراضي مشروع "استكمال بيت الوطن" بمدينة 6 أكتوبر، بما يدعم سرعة تجهيز الأراضي بكافة المرافق الأساسية، تمهيدًا لبدء أعمال البناء واستقرار المواطنين، كما تم إطلاق التيار الكهربائي لعدد 63 عمارة سكنية ضمن مشروع الـ134 عمارة "سكن لكل المصريين" بمحور متوسط الدخل، في خطوة مهمة نحو استكمال تسليم الوحدات بالمرافق الأساسية.

وتضمن التقرير تنفيذ جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة موسعة لرفع الإشغالات بعدد من المحاور الحيوية، شملت مناطق الحصري، والمحور المركزي، والحي العاشر، ومحور جمال عبد الناصر، وأسفرت عن رفع عدد من الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتؤثر سلبًا على المظهر العام، إلى جانب ضبط ومصادرة مخالفات متنوعة. كما تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بمنطقة العمرانية الأولى – امتداد التوسعات الشمالية، شملت أعمال بناء بدون ترخيص.

كما شمل التقرير إعلان جهاز مدينة حدائق أكتوبر بدء التشغيل التجريبي لخزان مياه لخدمة (74 برجًا) بمشروع "ڤالي تاورز"، وذلك ضمن خطة تدعيم منظومة مياه الشرب وتحقيق الاستقرار الكامل في ضخ المياه لكافة الوحدات السكنية دون التأثير على ضغوط الشبكة أو معدلات الضخ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان وضمان استدامتها، مطالبًا المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التعاقد وتركيب عدادات المياه لضمان انتظام الخدمة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بضعف ضغوط المياه من خلال رقم الطوارئ (15100)، لضمان سرعة التعامل الفوري مع أي ملاحظات.

وواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ أعمال الأسفلت بطريق R3، بالحارة المتجهة من وسط المدينة وحتى طريق الفيوم، بمحاذاة مسار القطار السريع، في خطوة تستهدف دعم كفاءة البنية التحتية وتحقيق الربط المروري السلس بين المحاور الرئيسية.

كما شهد جهاز مدينة حدائق أكتوبر إطلاق برنامج التحول الذكي للإدارة القانونية، في إطار خطة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي من خلال تطبيق أحدث النظم الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، وتعزيز دقة وجودة الخدمات القانونية.