وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بمدن القاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، وأخميم الجديدة، وحدائق أكتوبر.

وذلك في إطار رفع كفاءة البنية التحتية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المشروعات، خاصة أعمال الطرق والرصف، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة بما يليق بالمدن الجديدة.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن نتائج جولة تفقدية قام بها المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بمنطقة “بيت الوطن” (الامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة)، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الطرق والمرافق، والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام بالعمل على مدار الساعة وتذليل أية تحديات تواجه التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة استكمال المرحلة التاسعة من خطة توصيل التيار الكهربائي الدائم لمشروع "بيت الوطن" بمنطقة امتداد النرجس، وذلك للقطع الموضحة أرقامها عبر الرابط التالي:

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس الجهاز، أنه جارٍ استكمال خطة توصيل الكهرباء الدائمة لجميع أراضي “بيت الوطن”، مطالبًا الملاك بسرعة استيفاء الإجراءات المطلوبة، لضمان إدراج قطع الأراضي الخاصة بهم ضمن خطة توصيل التيار في المرحلة التاسعة.

كما تفقد المهندس أحمد علي ومرافقوه عددًا من محطات الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، بهدف الاطمئنان على كفاءة التشغيل وجاهزية المحطات، خاصة عقب موسم الأمطار، والتأكد من قدرة المنظومة على التعامل مع أية طوارئ. وشملت الجولة مراجعة الحالة الفنية للمحطات ومستوى الأداء، مع التوجيه بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات، لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية على مدار العام.

واستعرض التقرير كذلك مشروعات تطوير وصيانة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أعمال التنسيق العام ووضع العلامات الإرشادية بمشروعات الطرق الرئيسية، مع التأكيد على التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله بالمناطق التي شهدت تطويرًا مؤخرًا، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتحقيق انسيابية الحركة المرورية داخل المدينة، إلى جانب إطلاق حملة موسعة لتجميل الميادين والمحاور بالتوازي مع أعمال الرصف، بما يعزز المظهر الحضاري للمدينة.

وفي مدينة أخميم الجديدة، تفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية المدينة، مشروعات الطرق الجارية بعدد من المحاور الرئيسية، حيث شملت الجولة متابعة تنفيذ أعمال (الفرمة، وطبقة الأساس، وطبقة MCO، والطبقة الأسفلتية للحارة الخارجية لبعض الطرق)، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية، بما يسهم في ربط مناطق التنمية المختلفة داخل المدينة.

ومن جانبه، تفقد المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من أحياء المدينة، حيث شملت الجولة استكمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية لكامل عرض شارع الـ70 بالمنطقة الصناعية الأولى، إلى جانب متابعة أعمال الرصف أمام البلوك 17067 بالحي الثاني، وكذلك تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع نعمان جمعة بالحي الثاني.

كما واصل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور الحيوية بمختلف أنحاء المدينة، حيث أوضح المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ أعمال الأسفلت بطريق R3 بالحارة المتجهة من وسط المدينة حتى طريق الفيوم، بمحاذاة مسار القطار السريع.