قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد واقعة سيدة بالإسكندرية.. أول تحرك من المجلس القومي للطفولة والأمومة لأبنائها
مقترح برلماني يمنح المطلقة ثلث الدخل الشهري بدلًا من ثلث ثروة الزوج
سفير مصر لدى روسيا يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى بيلاروس
تصعيد وشيك في الأفق.. إسرائيل تحذر من فشل المفاوضات وأزمة هرمز تشعل التوتر
تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل يواصل المعدن الأصفر رحلة الهبوط ؟
محمد علاء يتوج بذهبية بطولة كرواتيا المفتوحة للتجديف
الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي والقصبجي بحفل على مسرح الجمهورية
خالد الغندور: لن يصلح حال الكرة المصرية طول من يتحكم فيها الأقوى
رسائل تهنئة شم النسيم 2026.. أقدم أعياد المصريين.. صور
«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري
ذهبية جديدة للتجديف المصري.. محمد علاء يتوج ببطولة كرواتيا المفتوحة
فتح جزئي لمعبر رفح يعيد الأمل لمرضى غزة.. وإجلاء عاجل للعشرات بعد أيام من الإغلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تمهيدًا للحجز.. استقبال التحويلات البنكية المرحلة الـ11 من “بيت الوطن”

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" تتضمن طرح 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مشيرة إلى أنه جارٍ استقبال التحويلات البنكية من المصريين المقيمين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز في هذه المرحلة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

أماكن الطرح الجديد لـ بيت الوطن

وأضافت الوزيرة أن المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

تحويلات الراغبين في الحجز

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن تحويلات الراغبين في الحجز سيتم تسجيلها كأرصدة لهم تمهيدًا للحجز في المرحلة الجديدة من المشروع، وذلك في إطار تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات البنكية، والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم خلال فترة الطرح، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

حجز اراضي بيت الوطن 

كما أنه تقرر استمرار استقبال تحويلات الراغبين في الحجز لحين الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني بالمعلومات الخاصة بقطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الجديدة، وسيتم إتاحة فترة زمنية إضافية عقب تحديث الموقع، تُمكّن الحاجزين من زيادة أرصدتهم حال رغبتهم في ذلك، قبل بدء احتساب أولوية التخصيص بناءً على التحويلات، على أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني لمشروع "بيت الوطن" (الكود المرجعي للحاجز)، وذلك لحين الانتهاء من تحديث الموقع وإدراج مواقع الطرح الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرة إلى أن مشروع "بيت الوطن" حقق نجاحاً كبيراً، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة في عام 2012.

الاراضي طرح اراضي سكنية بيت الوطن الإسكان التحويلات البنكية المصريين في الخارج

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

وزير التربية والتعليم

وسام وطاهر

عداد الكهرباء

رنجة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

قطار تالجو

فيزا شنجن

بالصور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم
مشروب سحرى ينظف المعاء .. بعد تناول الرنجة و الفسيخ فى شم النسيم

فيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

د. أمل منصور

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

ياسر إبراهيم عبيدو

سيد الضبع

المزيد