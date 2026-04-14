موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

يترقب آلاف الشباب موعد بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي2026 ضمن طرح سكن لكل المصريين8، والمخصص لفئتي منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث من المقرر أن تعلن وزارة الإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة عن طرح شقق الإسكان2026 بعدة مدن ومحافظات مختلفة.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026



من المتوقع أن يتم فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي2026 في نهاية أبريل الجاري أو بداية مايو المقبل، حيث أعلنت الوزارة مسبقاً عن فتح الحجز على موقع صندوق الإسكان والتعمير خلال النصف الأول من عام2026.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

وعقب الإعلان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 بالطرح الجديد، سيتم إتاحة رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي .

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

من المقرر أن يتم توفير أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في عدة محافظات، تشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات والمدن الداخلية، مثل محافظات المنيا وأسوان وقنا وبني سويف والفيوم وأسيوط والمنوفية والأقصر، إلى جانب بعض المناطق في محافظة الجيزة مثل العياط.

وتتوافر شقق الإسكان الأخضر، والتي يتم تسليمها بعد 3 سنوات من التقديم، في مدن أسوان الجديدة وطيبة الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة وبدر والسادات والمنيا الجديدة، بمساحة 90 مترًا كاملة التشطيب تعتمد على معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، لتلبية احتياجات الأسر بطريقة متكاملة وصديقة للبيئة.

كما تتوفر شقق مشروع سكن لكل المصريين 8، يتم تسليمها بعد 3 سنوات من التقديم، في عدد من المدن الجديدة، مثل أسوان الجديدة ومدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط ومدينة رشيد الجديدة ومدينة العاشر من رمضان ومدينة 15 مايو وبدر وحدائق العاصمة ومدينة المنيا الجديدة ومدينة بني سويف الجديدة.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، جاءت كالتالي :

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 21 عامًا.

التقديم في محافظة محل السكن أو العمل.

عدم الحصول مسبقًا على وحدة سكنية أو أرض مدعومة.

عدم الاستفادة من مشروعات إسكان اجتماعي سابقة.

الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حددت الوزارة مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب توافرها، أبرزها:

• استمارة الحجز والإقرار من كراسة الشروط

• إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف

• صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة

• شهادة إثبات الدخل الشهري

• مستندات الدخل الإضافي إن وجدت

• لأصحاب الأعمال الحرة: سجل تجاري وبطاقة ضريبية وشهادة محاسب قانوني

• شهادة التأمينات الاجتماعية أو كارنيه النقابة

• مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة)

• شهادات ميلاد الأبناء

• إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز)