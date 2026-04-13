خطوة بخطوة.. كيف تحجز شقتك عبر منصة مصر الرقمية؟ وما حدود الدخل المطلوبة؟

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية حجز شقق الاسكان والفئات خارج الحسابات، والتي تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الشهرين المقبلين، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

كيفية حجز شقق الاسكان

طريقة التقديم

يتم التقديم على مرحلتين، تبدأ بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية، واستيفاء البيانات المطلوبة، ثم تحميل كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية، والتي بلغت في الإعلان السابق 700 جنيه.

وفي المرحلة الثانية، يتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد، مع استكمال البيانات عبر المنصة أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

كيفية حجز شقق الاسكان

الأوراق المطلوبة

تشمل المستندات المطلوبة استمارة الحجز والإقرار موقعين من المتقدم، وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه إن وجد، إلى جانب شهادة معتمدة بإثبات الدخل الشهري أو السنوي.

كما يجب تقديم مستندات توضح أي مصادر دخل إضافية، مثل الأعمال الحرة أو الممتلكات، بالإضافة إلى مستندات خاصة لأصحاب المهن الحرة تشمل شهادة من محاسب قانوني وصورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، يتم تقديم مستندات المعاش أو النفقة، إلى جانب مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء، وقيد عائلي إن وجد، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل السكن.

كيفية حجز شقق الاسكان

شروط التقديم

حددت الوزارة مجموعة من الشروط، من أبرزها أن يتراوح سن المتقدم بين 21 و50 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، مع الالتزام بحدود الدخل التي كانت في الإعلان السابق تبدأ من 3500 جنيه ولا تتجاوز 12000 جنيه للأعزب و15000 جنيه للمتزوج.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، أو الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري أو مشروعات الإسكان السابقة، وألا يكون مالكا لمسكن.

ويشترط أيضا أن يكون المتقدم من المقيمين أو العاملين بالمحافظة محل التقديم، وأن يتم استخدام الوحدة للسكن الدائم فقط دون تغيير النشاط، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية المنظمة.

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم لمختلف فئات المجتمع.