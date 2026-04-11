مسؤولو الاسكان يتفقدون مشروع «نزهة التجمع الثالث» بمدينة القاهرة الجديدة للوقوف على معدلات التنفيذ

قام وفد من مسؤولي وزارة الإسكان بجولة ميدانية موسعة لتفقد مشروع «نزهة التجمع الثالث» الجاري تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة.

وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان جودة الأعمال.

وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وقام بالجولة المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو عبد الهادي، رئيس قطاع التشييد والمقاولات، يرافقهما عدد من مسؤولي الوزارة، حيث شملت الجولة المرور على عدد من مواقع العمل، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية على أرض الواقع.

وتابع مسؤولو الوزارة أعمال المرحلة التكميلية لمشروع «نزهة التجمع الثالث»، حيث تم الانتهاء مسبقًا من تنفيذ 30 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، تم تسليمها لحاجزيها، فيما جارٍ استكمال تنفيذ 96 وحدة سكنية إضافية، مع التأكيد على الالتزام بمعدلات التنفيذ المخططة.

وخلال الجولة، شدد مسؤولو الوزارة على ضرورة تكثيف الأعمال، والانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة، بما يضمن تسليم الوحدات السكنية كاملة الخدمات، وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار خطة وزارة الإسكان للمتابعة المستمرة لمشروعاتها على مستوى الجمهورية، بهدف تسريع معدلات التنفيذ، وضمان تحقيق مستهدفات الدولة في توفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.