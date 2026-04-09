وزيرة الإسكان تبحث مع شركة سعودية إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس هاشم غباشي، رئيس منطقة إفريقيا بشركة «أكوا باور» السعودية، والمهندس حسن الأمين، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، مشيرةً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه.

وأكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وعلى رأسها تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبهم، أبدى مسؤولو الشركة استعدادهم التام للمشاركة في هذه المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدين أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الواعدة في مجال تحلية مياه البحر.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب خطط توطين الصناعة، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني بين الشركة والجهات المعنية بالوزارة، لاستكمال الدراسات والتقييمات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى أفضل آليات التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.