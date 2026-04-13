الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعر الذهب بـ شم النسيم .. الجرام تخطى 8 آلاف جنيه لعيار 24

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين، في ظل التحركات المستمرة التي يشهدها السوق، ما يعزز من مكانة المعدن الأصفر كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع قدرته على الحفاظ على قيمة المدخرات مقارنة بغيره من الأصول المالية.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8205 جنيهات للبيع و8125 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7180 جنيها للبيع و7110 جنيهات للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6155 جنيها للبيع و6095 جنيهات للشراء.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4785 جنيها للبيع و4740 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 57440 جنيها للبيع و56880 جنيها للشراء.

أما سعر الأونصة بالجنيه فقد بلغ نحو 255225 جنيها للبيع و252740 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4732.61 دولار.

أسعار الذهب في مصر

تكلفة المصنعية في مصر

تختلف قيمة المصنعية من محل صاغة إلى آخر، حيث يتراوح متوسطها شاملا الدمغة بين 150 و300 جنيه للقطعة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب، إلى جانب سياسة التسعير التي يحددها كل تاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الذهب، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال عليه كخيار استثماري بديل، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا أسعار النفط العالمية على اتجاهات السوق، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب آمس

سجل سعر الذهب عيار 24 في السوق نحو 8,200 جنيه للبيع، مقابل 8,145 جنيه للشراء، ليواصل تصدره قائمة الأعيرة الأعلى قيمة.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا بين المواطنين، نحو 7,175 جنيه للبيع، و7,125 جنيه للشراء، وسط استقرار نسبي في التعاملات.

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6,150 جنيه للبيع، مقابل 6,105 جنيه للشراء، وهو من الأعيرة المفضلة لدى فئة كبيرة من الشباب.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4,785 جنيه للبيع، و4,750 جنيه للشراء، ليظل من الخيارات الاقتصادية في سوق المشغولات الذهبية.

أما الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره نحو 57,400 جنيه للبيع، مقابل 57,000 جنيه للشراء، متأثرا بتحركات سعر عيار 21.

وعلى مستوى الأوقية، سجلت الأونصة نحو 255,050 جنيه للبيع، و253,270 جنيه للشراء، بينما بلغ سعرها عالميا نحو 4,750.37 دولار.

أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب

مياة الشرب بالشرقية
