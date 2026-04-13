كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق فعالة لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل الزيادات الأخيرة في الأسعار لبعض الفئات، وهو ما يدفع الأسر إلى اتباع سلوكيات تساعد على تقليل الاستهلاك وخفض قيمة الفاتورة الشهرية.

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

مع الارتفاع الملحوظ في معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة الاستخدام المكثف للأجهزة المنزلية، وعلى رأسها أجهزة التكييف، ينصح خبراء الطاقة بضرورة ضبط استخدام الأجهزة بشكل ذكي، مثل ضبط درجة حرارة الثلاجة والمبرد وفقا لفصول السنة، وتشغيل التكييف على درجة معتدلة تصل إلى 24 درجة مئوية لتقليل الاستهلاك.

كما يفضل استخدام المراوح بدلا من التكييف في الأجواء منخفضة الرطوبة، وتقليل عدد مرات تشغيل الغسالة من خلال توزيع الغسيل على مدار الأسبوع، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء.

ترشيد استهلاك الإضاءة والأجهزة
يساعد استبدال المصابيح التقليدية بأخرى موفرة للطاقة مثل لمبات الليد والفلورسنت في تقليل الاستهلاك، إلى جانب استخدام مفاتيح كهرباء تعمل بنظام التشغيل والإطفاء التلقائي. كما ينصح بفصل الأجهزة الكهربائية من مصدر التيار عند عدم الاستخدام، خاصة بعد شحن العداد، لتجنب الاستهلاك غير الضروري.

نصائح لتقليل استهلاك الثلاجة
تتطلب كفاءة الثلاجة إجراء صيانة دورية، مثل تنظيف الشبكة الخلفية وأنابيب التبريد، مع تقليل فتح الباب بشكل متكرر لتفادي تسريب الهواء البارد. كما يجب تجنب وضع الأطعمة الساخنة داخلها، وإزالة الثلج المتراكم بشكل منتظم للحفاظ على كفاءة التشغيل.

إرشادات لاستخدام التكييف بكفاءة

ينصح بتشغيل التكييف في غرف محكمة الغلق لتقليل فقدان التبريد، مع ضبط مؤقت التشغيل لتحديد فترة مناسبة، بالإضافة إلى تنظيف فلاتر الهواء بانتظام لضمان كفاءة الأداء وتقليل استهلاك الطاقة.

وسائل إضافية لترشيد الاستهلاك

يمكن الاعتماد على أشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس بدلا من المجففات الكهربائية، واختيار مصابيح تتناسب قدرتها مع مساحة المنزل، إلى جانب استخدام المصابيح ذات التدرجات الضوئية.
 

كما يفضل تشغيل السخان الكهربائي عند الحاجة فقط، مع إصلاح أي تسريبات في الأنابيب، والتوجه لاستخدام السخان الشمسي كبديل موفر للطاقة.

ويعد الالتزام بهذه الإرشادات خطوة مهمة نحو خفض استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، بما ينعكس إيجابا على ميزانية الأسرة.

