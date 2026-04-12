محافظ أسوان: حزمة إجراءات لخفض الإنفاق الحكومى بنسبة 50%.. وترشيد استهلاك الكهرباء

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لخفض الإنفاق الحكومى بنسبة تصل إلى 50 % على مستوى ديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية التابعة له.

يأتي ذلك فى ظل حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لترشيد الإنفاق العام ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بخفض الإنفاق من بنود المصروفات.

وشملت الاجراءات المتخذة بأسوان ترشيد الصرف على متطلبات السيارات والمركبات التابعة للحملات الميكانيكية من الوقود والزيوت وقطع الغيار وغيرها من خلال ضبط آلية ركوب هذه السيارات من المسئولين بالجهاز التنفيذى ، والعمل على تشغيل أقل عدد ممكن بتسيير مركبات الميكروباص أو المينى باص لنقل مديرى الإدارات والتنفيذيين ، بالإضافة إلى العمل على أن تكون خطوط السير موجهة للمهام والأعمال المكلفين بها بعيداً عن أى أغراض أخرى .

ترشيد الانفاق

كما وجه المهندس عمرو لاشين بترشيد إستهلاك الكهرباء داخل الدواوين الحكومية بتخفيض الإنارة، مع استعمال المكيفات وأجهزة التبريد بشكل محدود ، على ألا تقل درجة التبريد عن 25 درجة مئوية، بالإضافة إلى إغلاق المنشآت الحكومية بشكل كامل فى تمام الساعة السادسة مساءً، مع إغلاق كافة مصادر الإنارة ومنافذ الطاقة داخل المبانى الحكومية ، على أن يقوم الموظفون باستكمال ما تبقى من أعمال إدارية من منازلهم ، وهو ما يمثل تحولاً نحو تعزيز آليات العمل عن بعد لتقليل التكاليف التشغيلية للمقرات الرسمية للدولة .

وأوضح المحافظ أن هناك قرارات وإجراءات بوقف الصرف من النفقات المتعلقة بأى مؤتمرات أو مهرجانات أو فعاليات أو زيارات ، على أن يتم تنظيمها دون تحمل أى تكلفة مالية داخل المواقع الحكومية حيث أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للموارد وتغييراً جذرياً فى نمط الإنفاق الحكومى لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.