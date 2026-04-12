محافظ أسوان يكلف رؤساء المراكز والمدن بتهنئة الأقباط بـ عيد القيامة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن، إستكمالاً للأجواء الإحتفالية بمناسبة عيد القيامة المجيد، بالمرور على الكنائس وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط ، كلاً فى نطاق مركزه ومدينته بهدف نقل رسائل المحبة والتآخى بين أبناء الوطن ، وترسيخ قيم التلاحم بين جناحى الأمة من مسلمين وأقباط .

ودعا المهندس عمرو لاشين الله عز وجل بأن يديم نعمة الأمن والمحبة بين أبناء الوطن ، وأن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشار عمرو لاشين إلى تعزيز روح المحبة والوحدة الوطنية بين أبناء المجتمع الأسوانى ، مؤكداً على روح التكاتف والتلاحم بإعتباره ركيزة أساسية لإستقرار المجتمع ، مع دعم أواصر الأخوة التى تجمع شركاء الوطن فى مختلف المناسبات .

وأكد المحافظ على أن هذه المناسبة العزيزة تمثل فرصة متجددة لترسيخ أواصر المحبة والتسامح ، وتجسد عمق العلاقات الإنسانية والوطنية التى تربط بين أبناء الشعب المصرى ، فضلاً عن التأكيد على أن أسوان دائماً ما تقدم نموذجاً مشرفاً فى التعايش والتآخى بين جميع أبنائها .