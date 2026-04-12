محافظ أسوان يوزع الهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس بمناسبة عيد القيامة المجيد.. شاهد

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على توزيع كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، إلى جانب الهدايا على الأطفال وذلك بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية داخل المحافظة وذلك أثناء مشاركته للإخوة الأقباط إحتفالاتهم بعيد القيامة المجيد .

كما حرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال ، وسط أجواء من البهجة والسعادة عكست روح المشاركة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء المحافظة .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن محافظة أسوان تولى اهتماما بتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام الإخوة الأقباط خلال الأعياد والمناسبات الدينية من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس ، وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال الأسر والإحتفال بالأعياد فى بيئة آمنة وممتعة .

وقال عمرو لاشين بأن مشاهد التلاحم لرموز المجتمع الأسوانى التى تشهدها المحافظة فى مثل هذه المناسبات تعكس الروح الإيجابية ، وتؤكد عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الشعب الواحد ، وأن المصريين يمثلون نسيجا وطنيا واحدا وتجمعهم قيم التعايش والسلام والعمل المشترك من أجل رفعة وطنهم الغالى مصر .