وسط أجواء من الود والمحبة.. محافظ أسوان يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ..شاهد

وسط أجواء من الود والمحبة، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقد رافق المهندس عمرو لاشين كل من الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات الدينية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية .

وأكد محافظ أسوان على أن مبادئ المواطنة الحقيقية تتمثل فى وحدة وتماسك الشعب المصري بإعتبار ذلك الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الإحتفال بالأعياد الدينية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة .

وكان فى إستقبال المحافظ ومرافقوه بمطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها ، والقساوسة والكهنة .

وقد أعرب نيافة الأنبا بيشوى عن تقديره وإمتنانه لما يلمسه من محبة المهنئين المسلمين والأخوة الصادقة والذين يتوافدوا لمشاركة أخوانهم الأقباط في إحتفالات عيد القيامة المجيد وعلى رأسهم محافظ أسوان ، مؤكداً على أننا جميعاً أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد .

فيما كان فى إستقبال المحافظ أثناء تقديمه للتهنئة لطائفة الأقباط الإنجليين القس وائل جرجس راعى الكنيسة الإنجيلية بأسوان ، والقس مينا صفوت راعى كنيسة الجرمانية ، وأعضاء المجلس حيث عبروا عن سعادتهم لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لهم ، مؤكدين على أن الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين.

وفى نفس الوقت قدم محافظ أسوان التهنئة لطائفة الأقباط الكاثوليك حيث كان فى إستقباله القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة ، والذى أشار إلى أن هذه المناسبات الدينية تعطى نموذج للتلاحم والتكاتف المتواصل بين جموع المصريين فى ظل قيادة سياسية حكيمة تتمثل فى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .