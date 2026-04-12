قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟
رئيس لجنة الحكام يعلق على واقعة «وفا» وتريزيجيه بمباراة الأهلي وسيراميكا: الاحترام لازم يكون متبادل
متحدث الكهرباء: ترشيد الاستهلاك حقق وفرًا قياسيًا في أسبوع واحد
الرفض الإيراني للشروط الأمريكية يدفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة
بعد تعثر مفاوضات باكستان.. إسرائيل تشيد بتشدد واشنطن وتتهيأ لسيناريو العودة إلى الحرب
تنظيم الإخوان الإرهابي يفقد توازنه بعد نجاح أجهزة الأمن المصرية في ضبط قيادات "حسم"
حر وتراب .. تفاصيل طقس اليوم الأحد 12 أبريل 2026
ثمرات تقوى الله.. تحقق للمسلم أربعة أمور منها الطمأنينة وتجنب الحيرة
شوف هتلبس إيه .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس في عيد القيامة المجيد
الطاقة السعودية: استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا
الأربعاء والخميس.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى : العالم يحمل ترامب مسئولية إغلاق مضيق هرمز .. والكهرباء : توفير الألف ميجا وات ساعة يعادل 800 ألف دولار | أخبار التوك شو

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.


اللواء نصر سالم يكشف عن مخطط إسرائيلي خبيث للقضاء على القضية الفلسطينية
أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن  إسرائيل تسعى كي تكون القوة الأكبر في الشرق الأوسط .


خبير طاقة: اكتشافات الغاز واتفاق قبرص تضع مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي خلال عامين
أكد سامح نعمان، الخبير في مجال الطاقة، أن الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، وعلى رأسها الكشف الذي يُقدر بنحو 2 تريليون متر مكعب، تمثل نقطة تحول كبيرة في مسار أمن الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات، إلى جانب اكتشافات البترول في خليج السويس، ساهمت في تخفيف تداعيات الأزمة العالمية للطاقة.

الكنيسة القبطية : مصر تمتلك نسيجًا وطنيًا متماسكًا ورؤية قيادية أفشلت محاولات الفتنة
أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قوة وتماسك النسيج الوطني المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بات أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية السلام والاستقرار، وضرورة التكاتف في مواجهة التحديات، خاصة في ظل ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات خلال السنوات الأخيرة.


أحمد موسى : 100 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة في المرتبات بالموازنة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير المالية عقد اليوم مؤتمر صحفي للحديث مع المواطن المصري عن بنود الموازنة العامة للدولة .


نمط تشغيل جديد.. الكهرباء: توفير الألف ميجا وات ساعة يعدل توفير 800 ألف دولار
أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن خطة ترشيد الكهرباء وفرت 3.5 مليون متر مكعب من الوقود المستخدم في تشغيل المحطات.


تصعيد بحري جديد .. مسؤول إيراني : لن نسمح بعبور أي سفينة دون ترخيص مسبق
نقلت وكالة وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول عسكري، تأكيده أن إيران عازمة على فرض ضوابط صارمة على حركة الملاحة في الممرات البحرية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.


وزير المالية: زيادة الأجور 21% لتحسين دخول العاملين والخدمات.. وتكلفتها تتجاوز 100 مليار جنيه
أكد أحمد كاجوك وزير المالية، أن الحكومة أقرت زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 21% ضمن الموازنة الجديدة، في إطار خطة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.


حريق بـ قصر العيني وإجلاء 40 مريضًا | تفاصيل الماس الكهربائي بالمستشفى
علق الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، على حدوث ماس كهربائي تسبب في حريق محدود في مستشفى قصر العيني.


أحمد موسى: العالم يحمل ترامب مسئولية إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران
علق الإعلامي أحمد موسى، على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في إسلام باد لوقف الحرب .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

توروب

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟| الرد الرسمي

زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبة 20%.. حقيقة أم إشاعة؟ | الرد الرسمي

وسام وطاهر

رد فعل مُثير من وسام أبوعلي بعد هدف طاهر محمد طاهر في الـ+90 بمواجهة سموحة

وزارة الداخلية

الداخلية : إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفى فى التعامل مع سائح بالجمالية

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

ضبط الساعة .. موعد بدء التوقيت الصيفي 2026

أسعار الذهب

أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

987 ترخيصًا خلال شهر واحد.. خطة الزراعة لتعزيز الإنتاج الحيواني

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

السفير أحمد جمال الدين يهنئ البابا تواضروس

جمال الدين يهنئ البابا تواضروس .. ويؤكد : التعايش المشترك ركيزة وحدة المصريين

بالصور

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة
طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

فستان لافت .. ياسمين عز تستعرض جمالها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

كاجوال لافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد