اللواء نصر سالم يكشف عن مخطط إسرائيلي خبيث للقضاء على القضية الفلسطينية

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن إسرائيل تسعى كي تكون القوة الأكبر في الشرق الأوسط .

وقال نصر سالم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، :" إسرائيل تخطط بشكل كبير لاستكمال مخطط دولة إسرائيل الكبرى ".

وأضاف نصر سالم :" إسرائيل أمامها معضلة الدولة الفلسطينية والاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية "، مضيفا:" إسرائيل تسعى لضم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أراضيها لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى ".

وأكمل نصر سالم :" إسرائيل تسعى للقضاء على القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية وحرب إيران أدت إلى نسيان القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي ".



وتابع نصر سالم:" إسرائيل تسيطر بشكل كامل على الجنوب اللبناني وتواصل تنفيذ العمليات العسكرية في كافة أنحاء لبنان ".

