أحمد موسى : وزير الدفاع الباكستاني استقبل وفد أمريكا بالزي المدني بينما الإيراني بالعسكري

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تطورات المشهد الإقليمي والتحركات الدولية الجارية، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يشهد أبعادًا واسعة ومتشابكة، في ظل تصاعد الأحداث المرتبطة بإيران والتواجد الأمريكي في المنطقة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الوفد الأمريكي يترأسه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ويضم أيضًا ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، بالإضافة إلى جاريد كوشنر، أحد مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا الفريق يلعب دورًا مهمًا في ملفات المنطقة.

وأضاف أن الوفد الأمريكي وصل وسط استقبال رسمي من جانب باكستان، حيث كان في استقباله وزير الخارجية ووزير الدفاع الباكستاني، لافتًا إلى ملاحظة بروتوكولية تتعلق بطريقة الاستقبال، حيث تم استقبال الوفد الأمريكي بالزي المدني الرسمي، في حين تم استقبال الوفد الإيراني بالزي العسكري.

وأوضح أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شارك في الاجتماعات، إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكذلك وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وأشار إلى أن باكستان فرضت إجراءات أمنية مشددة على المنطقة التي تُعقد فيها الاجتماعات، حيث تم إغلاقها بالكامل أمام الدخول والخروج، مع تأمينها بشكل مكثف، مؤكدًا أن طائرات مقاتلة رافقت طائرة الوفد الإيراني من طهران إلى إسلام آباد، إلى جانب طائرات إنذار مبكر لتأمين الرحلة.

