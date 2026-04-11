أحمد موسى: العالم يحمل ترامب مسئولية إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران

علق الإعلامي أحمد موسى، على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في إسلام باد لوقف الحرب .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"وسائل الاعلام في اسلام اباد تتواجد في مكان بعيد عن مكان المفاوضات".



وأضاف موسى :"تم عقد جلستين بين إيران وأمريكا بحضور وفد باكستان وربما يكون هناك جلسة الليلة او غدا".

وأكمل أحمد موسى :" ترامب شعر أن العالم يدفع ثمن قرار الحرب الذي تسبب في غلق مضيق هرمز وتوقف سلاسل امداد الطاقة".

وتابع :"العالم يحمل ترامب مسئولية إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران".

وقال :" العالم بأكمله يدفع ثمن غلق مضيق هرمز واليوم إيران حذرت مدمرة أمريكية من العبور في مضيق هرمز والجانب الأمريكي نفى ذلك".