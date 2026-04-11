الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة لإنشاء مصنع أسمدة بالعين السخنة..ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

معتز الخصوصي

أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة

برلماني يشيد بتوقيع رئيس الوزراء شراكة لإنشاء مصنع أسمدة بالعين السخنة

نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
 

أشاد عدد من النواب بتوقيع رئيس الوزراء شراكة لإنشاء مصنع أسمدة بالعين السخنة باستثمارات 525 مليون دولار ، وأكدوا أن  مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

في البداية قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوقيع رئيس الوزراء شراكة لإنشاء مصنع أسمدة بالعين السخنة باستثمارات 525 مليون دولار.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة ؛ مراسم توقيع عقد شراكة بين شركة  "إندوراما" وشركة فوسفات مصر لإنشاء مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنطقة السخنة الصناعية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد كل من المهندس/ محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، و موكول أغاروال، المدير التنفيذي لشركة "إندوراما".

 وتأتي هذه الشراكة بين شركة "إندوراما" العالمية من خلال شركتها التابعة “إندوراما هولدينغز بي. في.” ومقرها هولندا، وشركة فوسفات مصر، بهدف التعاون لإنشاء مجمع صناعي متكامل للأسمدة والكيماويات الأساسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا للمرحلة الأولى منه، وذلك بتكلفة استثمارية لهذه المرحلة تصل إلى 525 مليون دولار، وتشمل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومجموعة من المنتجات المرتبطة عالية الجودة، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.

وفي هذا السياق، صرح  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الكيماوية المعتمدة على الخامات التعدينية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، خاصة في ظل التعاون مع شركة عالمية بحجم “إندوراما”، فضلًا عن دعم توجه الهيئة نحو جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد استكمالًا لسلسلة من المشروعات التي نجحت اقتصادية قناة السويس في جذبها خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

