محافظ الغربية يبحث مع رئيس «غزل المحلة» مستجدات تطوير الشركة وتعزيز الصناعة الوطنية

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمناقشة آخر مستجدات مشروع تطوير الشركة وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة والقطاع الصناعي، وذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة، نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أعرب المهندس أحمد بدر عن تمنياته للواء دكتور علاء عبدالمعطي بالتوفيق في مهام منصبه كمحافظ للغربية، مؤكدًا حرص الشركة على استمرار التعاون مع المحافظة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة المحلة الكبرى على خريطة الصناعة المصرية والإقليمية.

دعم الصناعة المصرية

وأشاد المحافظ، بما تم إنجازه في أعمال تطوير شركة غزل المحلة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي بتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القطاع الصناعي وإحياء القلاع الصناعية الكبرى. وأضاف المحافظ أن المحلة الكبرى تمثل قلب صناعة الغزل والنسيج في مصر، وأن الدعم المستمر من القيادة السياسية سيسهم في تحويل المدينة إلى مركز صناعي من الطراز الأول في الشرق الأوسط، مؤكدًا التزام المحافظة بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ المشروع وتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتطوير منظومة الإنتاج.