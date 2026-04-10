مش فاهمين موضوع الحلقة .. محمد موسى ينفعل على ضيوفه ويطلب الخروج إلى فاصل

شهدت حلقة برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حالة من الجدل والمشادة الكلامية، خلال مناقشة ملف “هل الفضائح الأسرية على السوشيال ميديا حرية تعبير؟”، بمشاركة المستشار محمود صابر المحامي وخبير العلاقات الاجتماعية، ودينا إبراهيم خبيرة العلاقات الأسرية، والدكتورة أميرة الجميل استشاري العلاقات الأسرية.

خروج بعض المداخلات عن إطار موضوع الحلقة

وخلال النقاش، عبر الإعلامي محمد موسى عن استيائه من خروج بعض المداخلات عن إطار موضوع الحلقة، حيث انفعل على ضيوفه قائلًا إنهم “لا يفهمون موضوع الحلقة ويجرونه إلى مسارات أخرى بعيدا عن القضية الأساسية".

مناقشة حدود حرية التعبير

وأكد موسى أن الهدف من الحلقة هو مناقشة حدود حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير نشر الخلافات الأسرية علنا، وليس الخوض في تفاصيل جانبية تشتت النقاش.

ضبط مسار النقاش وتهدئة الأجواء

ومع تصاعد الحوار وتباين وجهات النظر بين الضيوف حول مفهوم “الفضفضة الأسرية” وحدودها القانونية والاجتماعية، طلب الإعلامي محمد موسى الخروج إلى فاصل لإعادة ضبط مسار النقاش وتهدئة الأجواء داخل الاستوديو.

