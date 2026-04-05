روايات متضاربة حول إسقاط الطائرات الأمريكية.. وأحمد موسى: مصر تقود التهدئة بالمنطقة

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تضارب في الروايات بشأن استهداف طائرات أمريكية داخل إيران، موضحًا أن هناك روايتين متداولتين؛ الأولى تشير إلى إسقاط الطائرتين بصواريخ إيرانية، بينما تفيد الأخرى بأنهما انفجرتا نتيجة خلل فني، وذلك خلال عمليات البحث عن طيار أمريكي سقطت طائرته قرب مضيق هرمز.

تهدئة الأوضاع قبل تفاقم الأزمة

وأشار موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى اعتراف الجانب الأمريكي بالدور المصري في تهدئة الأوضاع قبل تفاقم الأزمة، لافتًا إلى الجهود الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عبر اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه في دول المنطقة، إلى جانب التنسيق مع مبعوث دونالد ترامب.

تحقيق الاستقرار واحتواء التصعيد

وأكد موسى أن هذه التحركات تعكس حجم الدور الذي تلعبه مصر في السعي نحو حلول سلمية، مشددًا على أن القاهرة تتبنى نهجًا قائمًا على تحقيق الاستقرار واحتواء التصعيد، بعيدًا عن أي دعوات للتوتر.

الخيار الأفضل لجميع الأطراف

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق يظل الخيار الأفضل لجميع الأطراف، نظرًا لتداعيات أي تصعيد على المنطقة والعالم، مؤكدًا وجود ثقة في القيادة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي في إدارة هذا الملف.

التنسيق الإقليمي والدولي

وأكد أهمية التنسيق الإقليمي والدولي للوصول إلى تسوية شاملة، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل، والتركيز على الجهود الحقيقية المبذولة لتحقيق الاستقرار.