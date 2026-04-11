أحمد موسى : 100 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة في المرتبات بالموازنة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير المالية عقد اليوم مؤتمر صحفي للحديث مع المواطن المصري عن بنود الموازنة العامة للدولة .



وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عنوان المؤتمر الصحفي لوزير المالية هو المواطن ومعرفة المواطن بكافة بنود الموازنة ".

وأضاف " مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة ارتفعت بنسبة 30 % ومخصصات التعليم زادت 20 % "، مضيفا:" هناك أولوية كبيرة للصحة والتعليم في الموازنة الجديدة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"100 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة في المرتبات والأجور ومرتبات شهر يوليو المقبل ستكون قيمتها 821 مليار جنيه ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الحد الأدنى للأجور في الموازنة الجديدة من اول يوليو 8000 جنيه ".



