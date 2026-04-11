إطلاق فعاليات اليوم العربي للشمول المالي بـ شبابية الإسماعيلية

انطلقت فعاليات "اليوم العربي للشمول المالي" بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بالإسماعيلية، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار الإهتمام بدعم وتمكين الشباب.

جاءت الفعالية بمشاركة كيان «رواد المحافظات الحدودية» عضو الجمعية العمومية بالاتحاد المصري للكيانات الشبابية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بالوزارة، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري – قطاع الإسماعيلية.

شهدت الفعالية حضورًا مكثفًا من الشباب، إلى جانب ممثلي البنك الزراعي المصري، فضلًا عن حضور قيادات كيان رواد المحافظات الحدودية، وأعضاء لجان التنظيم والشباب والرياضة والإعلام والتعليم والتقييم والمتابعة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، وتناول اللقاء أهمية الشمول المالي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الوعي لدى الشباب بآليات الادخار والاستثمار، والخدمات المصرفية المختلفة.

نفذت الفعالية بإشراف الدكتور وليد فهمي رئيس كيان رواد المحافظات الحدودية، والدكتورة ندى محمد عباس منسق قطاع مدن القناة، وبالتنسيق مع الدكتور إيهاب صلاح مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وقام بتنظيم الفعالية أمير الورواري منسق محافظة الإسماعيلية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكيانات الشبابية وصقل مهارات الشباب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد استمرار الكيانات الشبابية في أداء دورها المجتمعي الفاعل، تحقيقًا لرؤية وطنية متكاملة تستهدف الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم.