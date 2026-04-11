تحذيرات فلكية: ضغوط مالية ومهنية تنتظر هذه الأبراج

قد يشعر بعض مواليد الأبراج خلال هذه المرحلة بشيء من التوتر والقلق، نتيجة لتحديات بسيطة تتعلق بالعمل أو المال أو الاستقرار العام ورغم أن هذه الصعوبات ليست مستحيلة الحل، فإنها تتطلب قدرًا من الانتباه والحكمة للحفاظ على التوازن وتجاوزها بسلاسة.

عبور القمر في برج الميزان: ما هي الأبراج التي قد تتأثر؟

مع انتقال القمر عبر برج الميزان، قد يؤدي موقعه بين البيوت الفلكية المختلفة إلى نتائج متباينة بين الأبراج

فبينما ينعم البعض بالهدوء، قد يواجه آخرون ضغوطًا تتعلق بالأمور المالية أو المهنية، أو حتى مواقف غير متوقعة تستدعي الحذر وفيما يلي تقرير الأبراج الأكثر تأثرًا بهذا العبور:

برج الثور: ضغوط العمل والحذر المالي

بالنسبة لمواليد برج الثور، يعبر القمر البيت السادس، وهو موقع قد يجلب بعض التحديات على الصعيد المهني

خلال هذه الفترة، قد يزداد نشاط المنافسين أو الخصوم، مما يفرض عليك توخي الحذر في بيئة العمل. كما قد تظهر بعض المشكلات الإدارية، لذا يُنصح بتجنب التورط في أي نزاعات غير ضرورية.

أما من الناحية المالية، فمن الأفضل توخي الحذر عند التعامل مع الآخرين، وتجنب منح الثقة الكاملة في الأمور المالية دون دراسة متأنية.

برج العقرب: راقب نفقاتك وكن متيقظًا

يمر القمر عبر البيت الثاني عشر لمواليد برج العقرب، وهو ما قد ينعكس في صورة ضغوط مالية أو نفقات غير متوقعة. لذلك، يُنصح بتجنب الإنفاق العشوائي والحفاظ على المدخرات قدر الإمكان.

كما يُفضل الابتعاد عن الأشخاص الذين قد يحاولون استغلال وضعك المالي. وعلى الصعيد المهني، قد يكون أداؤك تحت المراقبة من قبل الرؤساء، مما يستدعي الالتزام والانتباه إلى أدق التفاصيل.

برج الحوت: توخَّ الحذر وتجنب التوتر غير الضروري

بالنسبة لمواليد برج الحوت، يعبر القمر البيت الثامن، وهو بيت يرتبط غالبًا بالتغيرات المفاجئة وعدم اليقين. قد تشهد هذه الفترة بعض المواقف غير المتوقعة، لذا من المهم التحلي بالهدوء وتجنب القلق الزائد.

وإذا كنت تخطط للسفر، فاحرص على تأمين ممتلكاتك الشخصية وتجنب الإهمال. كما يُنصح بالابتعاد عن التوتر غير الضروري والتركيز على الحفاظ على الاستقرار النفسي.