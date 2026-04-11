نمط تشغيل جديد.. الكهرباء: توفير الألف ميجا وات ساعة يعدل توفير 800 ألف دولار

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن خطة ترشيد الكهرباء وفرت 3.5 مليون متر مكعب من الوقود المستخدم في تشغيل المحطات.

وقال منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نقوم بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتوعية باهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة ".

وأضاف منصور عبد الغني :" توفير ألف ميجا وات / ساعة يعادل توفير 800 ألف دولار "، مضيفا:" تغيير نمط التشغيل أدى إلى خفض استهلاك الوقود لكل كيلو وات ساعة من 180 دولار لـ 169 دولار ".

وتابع منصور عبد الغني :" لدينا نمط تشغيل جديد من اجل توفير استهلاك الطاقة "، مضيفا:" في شهر مارس 2026 تم خفض نسبة الوقود المستخدمة بنسبة 3.1 % ".

واكمل منصور عبد الغني :" نطبق سياسة الدولة بخفض استهلاك الوقود "،مضيفا:" هناك توسع مدروس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ".

