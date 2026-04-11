وزير الكهرباء: وفرنا 3.5 مليون متر مكعب من الوقود في أول أسبوع من تطبيق إجراءات الترشيد

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحال التجارية، والإنارة في المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، وغيرها، بلغ 18ألف ميجاوات ساعة، ووفرا فى الوقود بلغ 3,5 مليون متر مكعب.

وأوضح، خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء، أن الوفر الذي تحقق في “يوم العمل عن بُعد” بلغ 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرا في الوقود، مؤكدا نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي فى تحقيق وَفْر عَام في الوقود المستخدم بلغ 2.1% خلال شهر مارس، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3%، بالمقارنة بالفترة الزمنية خلال العام الماضي.

وأضاف الدكتور محمود عصمت، أن هناك العديد من المبادرات يجرى العمل عليها بالشراكة مع المؤسسات المعنية للتأكيد على معايير وأكواد كفاءة الطاقة، بالاضافة إلى التعاون والعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، منوها عن الدور الفعال لشركات توزيع الكهرباء فى هذا المجال,

وأشار إلى خطة عمل الوزارة والاستراتيجية الوطنية للطاقة؛ بتنويع مصادر توليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، مؤكدا أهمية الاستمرار في خطة التشغيل الحالية، والتواجد الميداني لرؤساء الشركات؛ في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة، لضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء، واستقرار التغذية.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، مؤشرات التحسن في معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء وإجمالي الطاقة المباعة، وخفض الفقد، ومنع الهدر في التيار، ومعدلات التحصيل، والتصدي لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، وخطة دعم وتقوية الشبكة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والمراجعة الدقيقة من جانب كل شركة لمعدلات الأحمال في كل منطقة، وتقييم الأداء، واستخلاص الدروس المستفادة خلال تصدي الشبكة للزيادة غير المسبوقة في الأحمال الصيف الماضي والاستفادة منها في الاستعداد لفصل الصيف هذا العام.

وتطرق الاجتماع إلى برامج الصيانة، وإجراءات خفض معدلات الأعطال، وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، والتنسيق الدائم والمستمر مع مركز الأزمات بالوزارة، والمركز القومي للتحكم في الطاقة، وكذلك مختلف مكونات منظومة الكهرباء، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121، والمنصة الإلكترونية الموحدة، وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها وموقف تركيب العدادات الكودية والتوسع في تركيب العدادات الذكية.