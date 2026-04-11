الأمور مستقرة.. رئيس جامعة القاهرة: ماس كهربائي سبب حريق محدود بمستشفى قصر العيني

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن ماس كهربائي تسبب في حريق محدود في مستشفى قصر العيني.

وقال محمد سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” عبر قناة " صدى البلد":" نتأكد من عدم تضرر أي أحد داخل المستشفى".

وتابع محمد سامي :" الفرق الطبية تعاملت بكفاءة مع الحريق المحدود في مستفى قصر العيني.. والأمور مستقرة تماما وتم إخلاء 40 مريضا".

وفي ضوء ما تم رصده من نشوب حريق داخل مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني نتيجة ماس كهربائي أدى إلى تصاعد الأدخنة، تؤكد جامعة القاهرة أن الحريق كان محدودًا ومقتصرًا علي غرفة الكهرباء الخاصة بوحدة التكييف المركزي، ولم يمتد إلى أي من الأقسام الطبية أو غرف المرضى، حيث اقتصرت الخسائر على بعض التلفيات داخل الغرفة فقط، دون وقوع أي إصابات بين المرضى أو الأطقم الطبية أو العاملين.



وأوضحت جامعة القاهرة، أن قوات الحماية المدنية قد تعاملت على الفور مع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل وفي وقت قياسي، مع تأمين المبنى والتأكد من عدم وجود أي مصادر خطر إضافية، مع إخلاء المستشفى بالكامل بشكل احترازي ومنظم، تخوفًا من تأثير الأدخنة الناتجة عن الحريق، حيث جرى نقل المرضى إلى أماكن آمنة داخل مختلف مستشفيات قصر العيني، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية لهم دون انقطاع.

