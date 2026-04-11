تصعيد بحري جديد .. مسؤول إيراني : لن نسمح بعبور أي سفينة دون ترخيص مسبق

نقلت وكالة وكالة تسنيم الإيرانية عن مسؤول عسكري، تأكيده أن إيران عازمة على فرض ضوابط صارمة على حركة الملاحة في الممرات البحرية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

الحصول على ترخيص مسبق

وأوضح المسؤول، بحسب ما أوردته الوكالة، أن بلاده لن تسمح بعبور أي سفينة دون الحصول على ترخيص مسبق، مشددًا على أن أي حركة ملاحة مستقبلية يجب أن تتم حصريًا بموافقة السلطات الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة، وسط تحذيرات متبادلة بين أطراف إقليمية ودولية بشأن أمن الملاحة وسلاسة حركة التجارة العالمية.

