نتنياهو يهاجم أردوغان : يساعد إيران .. ويرتكب مجازر بحق مواطنيها الأكراد

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فكتب على حسابه في تويتر: "ستواصل إسرائيل، تحت قيادتي، محاربة النظام الإرهابي الإيراني ووكلائه، على عكس أردوغان الذي يدعمهم بل ويرتكب مجازر بحق مواطنيه الأكراد".

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد أن وجّهت حكومة أردوغان لائحة اتهام استثنائية ضده وضد 34 مسؤولاً إسرائيلياً رفيع المستوى آخرين، عقب استيلاء البحرية الإسرائيلية على أسطول "صمود" المتجه إلى غزة في أكتوبر من العام الماضي.

و اتهمت لائحة الاتهام التي رُفعت أمس (الجمعة) في تركيا مسؤولين إسرائيليين بالتورط في عملية عسكرية استهدفت سفنًا مدنية في المياه الدولية. وتطالب النيابة العامة هناك بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى أحكام تتراوح بين 1102 و4596 عامًا، إلا أن التقارير الإعلامية المحلية لم تُحدد العقوبة التي تطالب بها النيابة لكل متهم، مع أن نتنياهو يظهر على رأس القائمة.