جرائم حرب.. هند الضاوي: نتنياهو يعد سفاح العصر الحديث

قالت الإعلامية هند الضاوي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعد «سفاح العصر الحديث»، مؤكدة أن ما ارتكبه من جرائم ومذابح يفوق ما قام به رموز العنف في التاريخ مثل هتلر ونابليون وهولاكو، واصفة إياهم بأنهم «تلاميذ» مقارنة بما فعله نتنياهو بحق المدنيين، خاصة الأطفال، مشددة على أن الإعدام يُعد رحمة في حقه نظرًا لحجم الجرائم التي ارتكبها.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن نتنياهو يجيد دائمًا الالتفاف على المواقف والقفز على الطاولة سياسيًا، مستغلاً الثغرات والاتفاقات، حيث خرج مؤخرًا ليؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل حزب الله في لبنان، وهو ما اعتبرته مبررًا لتصعيد عسكري واسع.

وأوضحت هند الضاوي أن الهجمات لم تقتصر على استهداف حزب الله فقط، بل امتدت إلى لبنان بأكمله، من العاصمة إلى الشمال والجنوب، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، مؤكدة أن الصور القادمة من مواقع القصف، خاصة صور الأطفال، «توجع القلب» وتعكس حجم المأساة الإنسانية.

وأشارت هند الضاوي إلى وجود تضارب في التصريحات حول نطاق اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن رئيس وزراء باكستان أعلن أن الاتفاق يشمل لبنان وجميع الجبهات المفتوحة في الحرب، على عكس ما يروج له نتنياهو، معتبرة ذلك دليلاً جديدًا على محاولاته المستمرة لتبرير العدوان وتوسيع رقعة الصراع.