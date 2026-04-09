نتنياهو : لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال نتنياهو: “سنواصل ضرب حزب الله حتى استعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة NBC News اليوم الخميس أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "التخفيف من حدة التوتر" في العمليات العسكرية في لبنان، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للتفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب: "تحدثت مع بيبي، وهو سيخفف من حدة التوتر. أعتقد فقط أننا بحاجة إلى التخفيف من حدة التوتر"، مضيفًا أنه يعتقد أن الإسرائيليين "يُقلّصون" عملياتهم في لبنان.

وكانت شبكة CNN أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس أن الرئيس طلب من نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، تقليص الهجمات الإسرائيلية في لبنان والدخول في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله.