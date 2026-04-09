مفوضية حقوق الإنسان: نطالب بتحقيقات مستقلة وسريعة في انتهاكات إسرائيل للبنان

قال ثمين الخيطان المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنّ المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مستمرة في لبنان بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات التي تحدث بالقدرة الممنوحة لديها عبر فرقها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التقارير تصدر وتُرسل إلى الدول الأعضاء وكل المعنيين وإلى الرأي العام، متابعًا: "الآن على الدول الأعضاء التي لديها تأثير على أطراف النزاع أن تتدخل وأن تمارس هذا التأثير لوقف هذه المذبحة أولاً، وثانياً لضمان تحقيقات مستقلة وسريعة في كل هذه الانتهاكات التي يمكن أن تكون قد حدثت، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة".

وتابع، أنّ مسؤولية التحقيق الأولى تقع على الجهة التي تشن الهجمات المعنية، في هذه الحالة هي إسرائيل.. إن لم تتمكن أو لم تكن لدى الجهة المعنية وهي إسرائيل القدرة أو الإرادة على إجراء تحقيقات مستقلة، فيمكن اللجوء إلى الإجراءات الدولية في التحقيق.