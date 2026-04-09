صفارات الإنذار تدوي على حدود لبنان .. رصد صواريخ يشعل التوتر في القطاع الغربي

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وذلك عقب رصد صواريخ أُطلقت من الجانب اللبناني، في مؤشر جديد على تصاعد التوترات الأمنية على الجبهة الشمالية.





وذكرت المصادر أن صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق الحدودية، في إطار منظومة الإنذار المبكر التي تهدف إلى تحذير السكان من أي تهديدات صاروخية محتملة، ودفعهم إلى التوجه فورًا إلى الملاجئ. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود حالة من الترقب والاستنفار الأمني غير المسبوق.





ويعكس هذا التطور استمرار حالة الاحتقان بين إسرائيل ولبنان، خاصة في ظل تبادل القصف والاتهامات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، ما يرفع من احتمالات توسع دائرة الاشتباكات، وتحولها إلى مواجهة أكثر شمولًا.





كما تشير تقديرات أمنية إلى أن وتيرة إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني قد تشهد تصاعدًا خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة على التهدئة، واستمرار العمليات العسكرية والتصعيد المتبادل.





من جانبها، رفعت القوات الإسرائيلية حالة التأهب على طول الحدود، مع تعزيز الانتشار العسكري واتخاذ إجراءات احترازية إضافية، تحسبًا لأي هجمات مفاجئة، بينما تتابع القيادات الأمنية التطورات لحظة بلحظة لتقييم الموقف واتخاذ القرارات المناسبة.





وفي المقابل، يبقى الوضع في الجنوب اللبناني شديد الحساسية، حيث تتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة، خاصة مع تكرار حوادث إطلاق الصواريخ والردود العسكرية، ما يضع المنطقة بأكملها على حافة تصعيد خطير قد يمتد تأثيره إلى نطاق أوسع في الشرق الأوسط



