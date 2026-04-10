مفاجأة مدوية.. جون كيري: 3 رؤساء أمريكيين رفضوا طلب نتنياهو ضرب إيران

كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، عن مفاجأة بشأن الحرب ضد إيران، حيث أكد أن ثلاثة رؤساء أمريكيين سابقين رفضوا طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرب إيران.

وأوضح كيري، في تصريحات تلفزيونية، أن جورج بوش الإبن وباراك أوباما وجو بايدن، رفضوا طلب نتنياهو شن حرب ضد إيران، مضيفا أن هذا الأمر كان تحقيق حلم نتنياهو.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إلى أن مضيق هرمز أصبح تحت سيطرة إيران، وأن الوضع الحالي يختلف عما سبق قبل اندلاع الحرب، زاعما أن طهران لم تكن تشكل أي تهديد.

يذكر أنه في نهاية فبراير الماضي شن الجيش الأمريكي إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما ضد إيران، تسبب في تدمير عدد كبير من المنشآت العسكرية بالبلاد، إلى جانب اغتيال عشرات القادة على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي.