أخبار العالم

واشنطن تشدد قبضتها الأمنية.. إلغاء الإقامة الدائمة لإيرانيين مرتبطين بطهران تمهيدا لترحيلهم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، اتخاذ قرار بإلغاء صفة الإقامة الدائمة لثلاثة مواطنين إيرانيين، على خلفية صلاتهم بالحكومة الإيرانية، في خطوة تمهد لترحيلهم خارج الولايات المتحدة.

وأوضح بيان صادر عن الوزير ماركو روبيو أن السلطات الفيدرالية أوقفت المعنيين، وهم سيد عيسى هاشمي ومريم طهماسبي ونجلهما، حيث جرى احتجازهم لدى إدارة الهجرة والجمارك بانتظار استكمال إجراءات ترحيلهم.

ووفق البيان، فإن هاشمي ينحدر من عائلة بارزة، إذ تعد والدته معصومة ابتكار من الشخصيات المرتبطة بأزمة اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، والتي شهدت احتجاز رهائن أميركيين لمدة 444 يومًا.

وأشار البيان إلى أن دخول هؤلاء إلى الولايات المتحدة يعود إلى عام 2014، قبل أن يحصلوا على الإقامة الدائمة في عام 2016 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لافتًا إلى أن الإدارة الحالية أوقفت أيضا العمل بتأشيرات برنامج القرعة.

في سياق متصل، كشفت الوزارة عن إلغاء الوضع القانوني لعدد من أقارب قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، من بينهم حميدة أفشار سليماني وابنتها، اللتان تخضعان للاحتجاز حاليًا. كما شملت الإجراءات فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة علي لاريجاني، وزوجها سيد كلنتر معتمدي، حيث غادرا الولايات المتحدة وتم منعهما من دخولها مستقبلًا.

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

مفاوضات باكستان

أستاذ دراسات : إيران تحاول شرعنة ملف سيطرتها على مضيق هرمز

مستشفى قصر العيني

رئيس جامعة القاهرة: لا إصابات في حريق محدود بمستشفى قصر العيني

إيران وأمريكا

مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد.. خبير: خطوة إيجابية ومصر ركيزة استقرار الشرق الأوسط

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

