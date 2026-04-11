واشنطن تشدد قبضتها الأمنية.. إلغاء الإقامة الدائمة لإيرانيين مرتبطين بطهران تمهيدا لترحيلهم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، اتخاذ قرار بإلغاء صفة الإقامة الدائمة لثلاثة مواطنين إيرانيين، على خلفية صلاتهم بالحكومة الإيرانية، في خطوة تمهد لترحيلهم خارج الولايات المتحدة.

وأوضح بيان صادر عن الوزير ماركو روبيو أن السلطات الفيدرالية أوقفت المعنيين، وهم سيد عيسى هاشمي ومريم طهماسبي ونجلهما، حيث جرى احتجازهم لدى إدارة الهجرة والجمارك بانتظار استكمال إجراءات ترحيلهم.

ووفق البيان، فإن هاشمي ينحدر من عائلة بارزة، إذ تعد والدته معصومة ابتكار من الشخصيات المرتبطة بأزمة اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، والتي شهدت احتجاز رهائن أميركيين لمدة 444 يومًا.

وأشار البيان إلى أن دخول هؤلاء إلى الولايات المتحدة يعود إلى عام 2014، قبل أن يحصلوا على الإقامة الدائمة في عام 2016 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لافتًا إلى أن الإدارة الحالية أوقفت أيضا العمل بتأشيرات برنامج القرعة.

في سياق متصل، كشفت الوزارة عن إلغاء الوضع القانوني لعدد من أقارب قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، من بينهم حميدة أفشار سليماني وابنتها، اللتان تخضعان للاحتجاز حاليًا. كما شملت الإجراءات فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة علي لاريجاني، وزوجها سيد كلنتر معتمدي، حيث غادرا الولايات المتحدة وتم منعهما من دخولها مستقبلًا.