الكنيسة القبطية : مصر تمتلك نسيجًا وطنيًا متماسكًا ورؤية قيادية أفشلت محاولات الفتنة

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قوة وتماسك النسيج الوطني المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بات أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية السلام والاستقرار، وضرورة التكاتف في مواجهة التحديات، خاصة في ظل ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من اضطرابات خلال السنوات الأخيرة.

الرؤية الواضحة للقيادة السياسية

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن ما تحقق من تقدم في ملف المواطنة وإفشال محاولات استهداف الدولة عبر بث الفتن، يعود إلى الرؤية الواضحة للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على تعزيز وحدة الصف الوطني والاعتماد على قوة الشعب المصري.

وأضاف أن هذه الرؤية تستند إلى إدراك عميق لطبيعة الدولة المصرية وتاريخها الطويل في التعايش المشترك والتكاتف بين جميع مكوناتها، مؤكدًا أن أي محاولات لاختراق هذا النسيج تظل استثناءات لا تنال من صلابته واستمراره.

التعامل مع التحديات الإقليمية

وشدد على أن وضوح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الإقليمية، وكشف محاولات تغيير خريطة المنطقة، ساهم في تعزيز صمود الدولة المصرية في وقت واجهت فيه دول أخرى أزمات وانهيارات داخلية، مؤكدًا أن قوة النسيج الوطني كانت وما زالت أحد أهم ركائز استقرار الدولة.

https://www.facebook.com/share/v/1AcwpKWteC/