محافظ الأقصر يزور الكنائس ويهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد

قام المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، بتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال جولة شملت عددًا من كنائس المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء أ.ح. محمد راجحي قائد المنطقة الجوية الجنوبية، والعميد أ.ح عاطف الديب رئيس أركان الفرقة 15 دفاع جوي، واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والعميد عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، إلى جانب وكلاء الوزارات، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وممثلي الأحزاب والكيانات الشبابية.

واستهل محافظ الأقصر ومرافقوه الجولة بزيارة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، حيث قدم التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر وتوابعها.

كما شملت الجولة زيارة الكنيسة الكاثوليكية، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر.

واختتم محافظ الأقصر جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية، مقدمًا التهنئة للقس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.

وخلال كلمته، أكد محافظ الأقصر أن المصريين يثبتون دائمًا أنهم نسيج واحد، مشيدًا بروح المحبة والتسامح والتآخي التي تجمع أبناء الوطن، ومؤكدًا أن هذه المناسبات تعكس عمق الترابط بين المسلمين والمسيحيين.

ووجه المحافظ التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء لجميع المصريين، وأن تواصل مصر مسيرة التنمية والتعمير والازدهار بسواعد أبنائها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.