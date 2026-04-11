محافظ الأقصر يتفقد مشروعات القرنة ويوافق على تغطية مصرف سيالة طراد النيل | صور

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمركز ومدينة القرنة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس صالح إبراهيم مدير مديرية الموارد المائية والري بالأقصر وقنا، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل والإسكان بمحافظة الأقصر، وأحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة القرنة.

بدأ محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال الرصف التي نفذتها الشركة الوطنية للمقاولات بقرية القبلي قامولا، بطول 1 كيلومتر، بدءًا من مدخل القرية وحتى وحدة طب أسرة القبلي قامولا.

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر بدراسة تغطية مصرف سيالة طراد النيل بالقبلي قامولا أمام الوحدة الصحية، استجابة لمطالب الأهالي وتيسيرًا لحركة المواطنين ، وذلك طبقا للاعتمادات الماليه المتاحة.

كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال تطهير وتغطية ترعة شعت بطول 150 مترًا (المرحلة الثانية)، حيث تم تنفيذ نحو 85 مترًا خلال المرحلة السابقة، مؤكدًا على أهمية الإسراع في معدلات التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين.

واختتم محافظ الأقصر جولته بزيارة محطة مرشح مياه نجع حبشي، لمتابعة أعمال رفع كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية، بما يساهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.