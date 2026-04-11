يعكس عراقة التاريخ.. التفاصيل الكاملة لـ مشروع إعادة تأهيل مداخل معبد فيله بأسوان
حقيقة عبور سفن تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز
الـ"114 عالميًا" في ترتيب الجيوش.. أوغندا تعلن جاهزيتها لحماية إسرائيل
رسمياً وفقاً لآخر تحديث..أسعار البنزين والسولار اليوم
إنقاذ بصر طفل.. استخراج "فرامل دراجه" من عين صغير سوهاج
قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت وسط استمرار التوترات العالمية
وقت المفاوضات.. إيران تجبر مدمرة أمريكية على العودة وعدم عبور هرمز
استهدف شخصية دينية في سوريا .. إحباط مخطط تخريبي في دمشق وضبط 5 متهمين
قبل شم النسيم.. ضبط 310 كجم ملوحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسوان وكوم أمبو
سيطرة إيران على مضيق هرمز.. مسئول أممي يكشف الموقف القانوني من رفع مستوى المخاطر
47 جنيه سعر الدولار في الموازنة الجديدة.. شهادة بالتحسن النسبي في الأداء الاقتصادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القائمة القصيرة لفرع تحقيق المخطوطات تعكس حضور التراث في المشهد المعرفي العربي

جائزة
جائزة
أحمد عبد القوى

شهدت الدورة العشرون لجائزة الشيخ زايد للكتاب زخماً لافتاً في فرع "تحقيق المخطوطات والموسوعات والمعاجم"، الذي أُدرج ضمن فروع الجائزة منذ الدورة الثامنة عشرة (2023–2024)، تأكيداً على أهمية المشاريع العلمية المعنية بصون التراث وتنظيم المعرفة.

وضمّت القائمة القصيرة كلاً من: البروفيسور باولو لاسبيزا عن تحقيق "استشهاد القديس الحارث"، وإبراهيم البطشان عن "ديوان أبي الطيب المتنبي وأخباره"، والأستاذ الدكتور محمد الخشت عن "موسوعة الأديان العالمية"، والأستاذ الدكتور أحمد الباهي عن "المؤنس في أخبار إفريقية وتونس".

وأكد المرشحون أن استحداث هذا الفرع يمثل دعماً نوعياً للبنية المعرفية العميقة، إذ تسهم المخطوطات والموسوعات والمعاجم في حفظ التراث العلمي واللغوي، وإتاحته للأجيال الجديدة وفق مناهج نقدية دقيقة.

وأوضح لاسبيزا أنه اعتمد منهجاً فيلولوجياً نقدياً قائماً على مقارنة النسخ المخطوطة ورصد الفروق النصية، مع العودة إلى مصادر يونانية وروايات حبشية لتعزيز الدقة العلمية، مشيراً إلى أن المخطوط يمثل وثيقة تاريخية تعكس تفاعلات حضارية مبكرة في شبه الجزيرة العربية.

من جانبه، أشار محمد الخشت إلى أن الموسوعات الحديثة تسهم في تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات، لافتاً إلى أن موسوعته، الممتدة على ستة مجلدات، تقدم طرحاً منهجياً مقارناً يعزز الوعي النقدي ويواجه التبسيط والاختزال.

وبيّن إبراهيم البطشان أن تحقيقه لديوان المتنبي استند إلى تتبع مئات النسخ المخطوطة، وأسفر عن توثيق 5858 بيتاً في 349 قصيدة ومقطوعة، مع إضافة أبيات لم ترد في تحقيقات سابقة، في عمل اعتمد الدقة والحياد العلمي.

أما أحمد الباهي فأكد أن تحقيق "المؤنس في أخبار إفريقية وتونس" اعتمد منهج النقد التاريخي، مع دراسة تدخلات النساخ والناشرين، بما يبرز تطور النص وانتقاله عبر العصور.

وتنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب سنوياً من قبل مركز أبوظبي للغة العربية، في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز حضور اللغة العربية وتراثها الثقافي على المستويين العربي والعالمي.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

احتفالية طيف التوحد

محمد ثروت وحمادة هلال يضيئان احتفالية دعم أطفال “طيف التوحد”

مهرجان همسة للأدب والفنون

نتائج استفتاء مهرجان همسة 2026.. الجمهور يحسم الأفضل في دراما رمضان

غادة عبد الرازق

نيو لوك.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

بالصور

قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن "رنجة" غير صالحة للإستهلاك بالحسينية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بظهورها الأخير| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربون

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد