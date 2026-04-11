جامعة الأقصر تواصل فعاليات مؤتمر شباب الباحثين في نسخته الثالثة

تواصلت فعاليات مؤتمر شباب الباحثين في نسخته الثالثة ، والذي جاء هذا العام تحت عنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في خدمة العلوم الإنسانية»، بمشاركة واسعة من مختلف كليات الجامعة، وبحضور وإشراف السادة عمداء الكليات ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث،وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز قدرات الشباب لمواكبة التحول الرقمي.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني استمرار مشاركة كلية السياحة والفنادق، بصفتها الجهة المنظمة للمؤتمر، حيث عُقدت جلسات علمية لمناقشة الأبحاث المقدمة بمختلف أقسام الكلية، بإجمالي 36 بحثًا تناولت موضوعات متنوعة ترتبط بتطوير القطاع السياحي والفندقي، مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية.

وعلى هامش الفعاليات، نظمت الكلية ورشة عمل بعنوان «بوابتك لسوق العمل»، ناقشت آليات التقدم للحصول على تأشيرات الشنجن باحترافية، إلى جانب استعراض أسس إدارة تأشيرات الحج والعمرة، بما يسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل السياحي ورفع كفاءتهم المهنية.

وفي كلية الفنون الجميلة، واصل الباحثون مشاركتهم من خلال جلسات علمية استعرضوا خلالها تجاربهم الفنية ورؤاهم البصرية، إلى جانب المشاركة في معرض شباب الباحثين الذي ضم 40 باحثًا في مجالات الفنون المختلفة.

كما نظمت الكلية ندوة علمية بعنوان «مستقبل الفنون التشكيلية في ضوء مستجدات الذكاء الاصطناعي»، والتي تناولت تأثير التكنولوجيا على العملية الإبداعية وأخلاقيات استخدامها وسبل توظيفها في المجال الفني.

أما كلية الآثار، فقد شاركت عبر جلسات علمية ناقشت 13 بحثًا متخصصًا في مجالات الآثار والدراسات التاريخية، مع إبراز دور التقنيات الحديثة في توثيق وحفظ التراث وتعزيز جهود البحث العلمي والحفاظ على الهوية الحضارية.

وشهدت كلية الألسن استمرار فعالياتها العلمية بمشاركة 53 باحثًا من داخل الجامعة وخارجها، من حملة الماجستير والدكتوراه، حيث تناولت الجلسات والندوات تأثيرات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي على العلوم الإنسانية، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا في البحث العلمي.

كما نظمت كلية التربية على هامش المؤتمر معرضًا للأبحاث العلمية لطلاب الدبلومة المهنية والخاصة، بهدف عرض نتاجهم البحثي وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، حيث تناولت الأبحاث قضايا تربوية معاصرة مثل تطوير استراتيجيات التدريس وتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

كما شملت الفعاليات عددًا من الورش التدريبية، من بينها ورشة حول استخدام المنصات الرقمية في تعزيز التعلم المستمر، وأخرى عن «المواطنة الرقمية»، إلى جانب ندوة علمية بعنوان «البحث النفسي الرقمي: بين الابتكار والتحديات الأخلاقية».

وأكدت إدارة الجامعة خلال فعاليات اليوم الثاني أن توظيف الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي لم يعد خيارًا بل ضرورة لمواكبة التطورات العالمية، مشددة على أهمية إعداد جيل من الباحثين القادرين على استخدام أدوات العصر بكفاءة ومسؤولية.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار استراتيجية جامعة الأقصر لدعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما يعزز الربط بين العلوم الإنسانية والتطورات التكنولوجية الحديثة.