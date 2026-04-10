مياه الأقصر تعقد اجتماع مشروع القرض الدوار للأسر الأكثر احتياجا

ترأس اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الاقصر، اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي القطاع المالي، والقطاع التجاري، وقطاع التنفيذ الذاتي، وقطاع التخطيط، وإدارة المشاركة المجتمعية، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار الأمني، ومستشار العلاقات العامة والتوعية.

تناول الاجتماع متابعة سير العمل بمشروع القرض الدوار للأسر الأكثر احتياجًا، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسف، حيث تم استعراض مراحل التنفيذ الحالية وخطط العمل المستقبلية لضمان تحقيق أهداف المشروع بكفاءة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المشاركة المجتمعية، وتنفيذ برامج تنموية تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير خدمات مياه الشرب للمناطق المحرومة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.