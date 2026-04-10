محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد شركة مياه الشرب بالعوامية

أدى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، صلاة الجمعة اليوم بمسجد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، حيث جاءت خطبة الجمعة بعنوان: «النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل».

وأكد الخطيب خلال الخطبة أن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية يُعد أساسًا في بناء الوعي الديني السليم، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين في تفسير النصوص، وعدم الانسياق وراء التأويلات الخاطئة التي قد تؤدي إلى الانحراف الفكري أو السلوكي، كما دعا إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد ابوالليل مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب عدد من موظفي الشركة وأهالي منطقة العوامية بمدينة الأقصر.