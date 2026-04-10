الرعاية الصحية بالأقصر: تكلفة زراعة القوقعة تتخطى مليون جنيه ونوفرها بـ481 جنيها

أكد الدكتور عرفة الهواري، مدير الرعاية الثانوية والثالثية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن تكلفة زراعة القوقعة في القطاع الخاص قد تصل إلى نحو مليون جنيه شاملة الجراحة والتأهيل، موضحًا أن الهيئة نجحت في تقديم نفس الخدمة «بتكلفة رمزية لا تتجاوز 481 جنيهًا للمواطن».

وأشار الهواري، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، إلى أن الخدمة تم توطينها داخل محافظة الأقصر منذ أكتوبر 2022، بعد أن كان المرضى يضطرون للسفر إلى القاهرة أو أسيوط، مؤكدًا أن توفير الخدمة محليًا خفف الأعباء المادية والنفسية على الأسر، وساهم في تحسين فرص العلاج والمتابعة المستمرة.

وأوضح أن العملية لا تقتصر على الجراحة فقط، بل تشمل برنامجًا متكاملًا يبدأ بجلسات تأهيل وتخاطب قبل العملية، ثم تركيب القوقعة وبرمجتها بدقة، يلي ذلك جلسات تأهيل مكثفة، مشيرًا إلى أن “هذه المنظومة المتكاملة ساهمت في تحقيق نسب نجاح تقترب من 100%”.

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل فرق طبية متخصصة تضم استشاريين في زراعة القوقعة والسمعيات والتخاطب، إلى جانب فرق الدعم الإداري ورضا المنتفعين، موجهًا الشكر لجميع العاملين على هذا النجاح المستمر الذي بدأ منذ 2022.