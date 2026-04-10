ماجدة خير الله تكشف عن رأيها في إعادة تقديم اللص والكلاب.. خاص
بلجيكا تطالب بأن يشمل وقف إطلاق النار لبنان
البرلمان العربي: العدوان على لبنان يهدد بانفجار إقليمي ومصر تتحرك بقوة ضده
وزير المالية: إجراءات استبقاية لمواجهة التحديات الإقليمية في الموازنة الجديدة
بصواريخ نوعية.. حزب الله يستهدف القاعدة البحرية العسكرية في ميناء أشدود
حتى 19 أبريل.. فتح باب التقدم لـ414 وحدة صناعية مجهزة في 12 مجمعًا
رغم إخفاءها للخسائر.. 7527 مصابا في إسرائيل منذ بدء حرب إيران
حريق بمطعم أعلى كوبري سيدي جابر بالإسكندرية وإصابة 3 أشخاص
بعد 14 يوماً.. إنقاذ عامل عالق داخل نفق منجم ذهب في المكسيك
هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام
محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
خلف الكواليس.. تحركات إسرائيلية لبناء قاعدة عسكرية في أرض الصومال
الصحة : فحص 9532 سائقًا لتعاطي المخدرات خلال الربع الأول من العام

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال الربع الأول من عام 2026، عبر الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما يعزز جودة الرعاية المتخصصة للمواطنين بجميع المحافظات.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة لـ 12 مستشفى من إجمالي 18 مستشفى تابعة للأمانة بنسبة تغطية 66%، مع تصميم وتطبيق نظام إلكتروني مركزي لتوحيد رقم الملف الطبي للمرضى بجميع المنشآت، بما يدعم الحوكمة وجودة المتابعة.

وأشار إلى تفعيل النظام التقني للمرصد الوطني للإدمان والمخدرات بكامل كفاءته، وإطلاق موقع إلكتروني خاص به، واستقبال وفد من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للاطلاع على التجربة المصرية تمهيدًا لإنشاء مرصد إقليمي، إلى جانب المشاركة الفعالة في أعمال الدورة 39 للجنة المخدرات في فيينا، حيث تم عرض التجربة المصرية في العلاج ببدائل الأفيونات كأحد أفضل الممارسات الإكلينيكية عالميًا.

 

دراسة توفير العلاجات طويلة المفعول

وأضاف «عبدالغفار» أن الأمانة تواصل دراسة توفير العلاجات طويلة المفعول، مع ضم 67 مريضًا ضمن برامج العلاج، وتنفيذ حملة «عيد من غيرها» للعام الثامن على التوالي لدعم المتعافين ودمجهم اجتماعيًا خلال فترات الأعياد، فضلًا عن حصول مستشفى بور سعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان على الاعتماد الكلي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة؛ حيث تم فحص 9,532 سائقًا خلال الربع الأول من العام، إلى جانب إجراء الكشف الدوري على 18,202 موظف بالجهاز الإداري للدولة لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من التعاطي، كما استقبل الخط الساخن للأمانة 8,808 مكالمة تضمنت استشارات نفسية وحالات طوارئ، فيما نفّذت الفرق المتخصصة آلاف الزيارات المنزلية للمرضى، دعمًا لاستمرارية المتابعة والرعاية المجتمعية.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التزام مستشفيات الأمانة بتقديم خدمات متخصصة للفئات المختلفة، موضحًا أن عيادات «صحة المرأة» استقبلت 1,073 سيدة حتى منتصف مارس 2026، مع استمرار تطوير قدرات الفرق الطبية والإدارية عبر بروتوكولات تعاون مع المنظمات الدولية، من بينها منظمة الهجرة الدولية لتدريب مقدمي الخدمة، ومنظمة اليونيسيف لتطوير البرامج والمشروعات المتخصصة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

الاهلي

إيهاب الكومي: مسؤول كبير في اتحاد الكرة هنأ محمود وفا بقرار ضربة جزاء الأهلي

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في السوق الرسمية اليوم

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

محافظ جنوب سيناء

الذهب الأصفر ينطلق من وادي الطور.. محافظ جنوب سيناء يعلن بدء موسم حصاد القمح

انتخابات اتحاد كتاب مصر

توافد أعضاء الجمعية العمومية على انتخابات اتحاد كتاب مصر للإدلاء بأصواتهم.. صور

صورة موضوعية

البحر الأحمر.. مرحلة تحول سياحي جديدة وأجندة موحدة لتعزيز مكانة المحافظة عالميا

بالصور

خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويستعد لجولة حفلات جديدة بأمريكا

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

توفير 2064 فرصة عمل داخل 33 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص في الشرقية

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

