صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد في احتفالات شم النسيم وعيد القيامة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة، وذلك في إطار الاستعداد لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وحتى يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

ووجّه وكيل الوزارة بانتشار القوافل الطبية وفرق المبادرات الرئاسية للصحة العامة وفرق التواصل المجتمعي، بمحيط الكنائس خلال احتفالات الأخوة الأقباط، إلى جانب التواجد في المتنزهات والأماكن العامة على مستوى المحافظة خلال شم النسيم.

كما شدد على تكثيف المرور الدوري لفرق الإشراف بالمناطق والإدارات الفنية، للتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية بالنوبتجيات، مع التأكيد على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكافة المنشآت الصحية.

وأكد “بدران” جاهزية فرق الانتشار السريع، وتوافر جميع فصائل الدم ببنوك الدم، إلى جانب تفعيل غرفة الطوارئ بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مع التنسيق الكامل مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة عند الحاجة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى قيام إدارة الأمراض المتوطنة وصحة البيئة بتنفيذ حملات مكثفة لرش محيط الميادين والمتنزهات والحدائق، لمكافحة الحشرات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.