معتمد جمال يحذر لاعبي الزمالك من الإخلال بالنظام البدني والغذائي

حرص معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك على توجيه رسائل حاسمة للاعبي الفريق خلال فترة الإجازة الحالية، مطالبًا الجميع بضرورة الالتزام الكامل بالبرنامج البدني والغذائي الذي تم وضعه مسبقًا، وذلك للحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ورغم عدم حسم ملف تجديد عقده مع النادي حتى الآن، إلا أن معتمد جمال يواصل أداء مهامه بصورة طبيعية، في محاولة للحفاظ على استقرار الفريق وعدم تأثر اللاعبين بالأوضاع الإدارية أو الملفات المؤجلة داخل القلعة البيضاء.

تحذيرات واضحة للاعبين خلال الإجازة

وأكد الإعلامي جمال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن المدير الفني شدد على لاعبي الزمالك بعدم الإخلال بالنظام الغذائي أو التهاون في تنفيذ التعليمات البدنية خلال فترة الراحة، خاصة أن العودة للتدريبات ستكون قوية وتتطلب جاهزية كاملة من جميع العناصر.

وأوضح أن الجهاز الفني وضع برنامجًا خاصًا لكل لاعب يتضمن تدريبات خفيفة وتعليمات غذائية دقيقة، بهدف تجنب زيادة الوزن أو فقدان اللياقة البدنية، وهي الأمور التي قد تؤثر على مستوى الفريق مع بداية الموسم المقبل.

تجهيز مبكر للموسم الجديد

ويستهدف الجهاز الفني لفريق الزمالك الدخول في فترة الإعداد بأفضل حالة ممكنة، خصوصًا بعد الموسم الطويل الذي خاضه الفريق محليًا وقاريًا، حيث يسعى النادي للظهور بصورة أقوى خلال الموسم القادم والمنافسة على جميع البطولات.

كما تعكس تحركات معتمد جمال رغبته في فرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق، حتى في ظل حالة الترقب المتعلقة بمستقبله مع النادي، وهو ما لاقى إشادة من بعض المقربين داخل الزمالك الذين يرون أن الاستقرار الفني والانضباط سيكونان مفتاح عودة الفريق للطريق الصحيح خلال المرحلة المقبلة