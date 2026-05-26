الزمالك يرحب برحيل محمد صبحي بشرط وصول عرض مناسب

كشف الإعلامي جمال الغندور عن موقف نادي الزمالك من مستقبل حارس المرمى محمد صبحي خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء لا تمانع فكرة رحيل اللاعب، ولكن بشروط محددة تضمن تحقيق استفادة مالية مناسبة للنادي.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن إدارة الزمالك لن تتخذ قرار بيع محمد صبحي بشكل عشوائي، بل تنتظر وصول عرض مالي يتناسب مع قيمة الحارس الفنية وقدراته الكبيرة، خاصة أنه يعد من أبرز العناصر في مركز حراسة المرمى داخل الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن مسؤولي الزمالك يضعون مصلحة النادي فوق كل الاعتبارات، لذلك فإن أي قرار يخص مستقبل اللاعب سيكون قائمًا على تحقيق أفضل استفادة ممكنة للفريق سواء فنيًا أو ماديًا.

ويعتبر محمد صبحي أحد الحراس الذين يعتمد عليهم الزمالك بشكل كبير، بعدما قدم مستويات مميزة في العديد من المباريات، ونجح في إثبات نفسه كأحد أبرز الحراس الشباب في الكرة المصرية، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الراغبة في تدعيم مركز حراسة المرمى.

ورغم تمسك الجماهير باستمرار الحارس داخل صفوف الفريق، فإن الإدارة قد تدرس فكرة رحيله حال وصول عرض يصعب رفضه، خاصة في ظل سعي النادي لتوفير سيولة مالية تساعده في تدعيم الفريق بصفقات جديدة خلال الموسم المقبل.

الزمالك يخطط لإعادة ترتيب صفوفه

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إدارة الزمالك لإعادة ترتيب الفريق والاستعداد للموسم الجديد بشكل قوي، سواء من خلال الحفاظ على العناصر الأساسية أو الاستفادة من بعض اللاعبين ماليًا لإبرام تعاقدات جديدة تدعم احتياجات الجهاز الفني.

ويبقى مستقبل محمد صبحي مرتبطًا بالعروض الرسمية التي قد تصل إلى النادي خلال الفترة المقبلة، في انتظار القرار النهائي من الإدارة بشأن استمرار الحارس أو الموافقة على رحيله