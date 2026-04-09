وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبي مع مستشفى «أدولف دي روتشيلد» بفرنسا

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان زيارة إلى مستشفى مؤسسة «أدولف دي روتشيلد» بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة الصحة الواحدة 2026 بمدينة ليون.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع خلال الزيارة على الإمكانات الطبية المتقدمة للمستشفى، الذي يُعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في طب العيون وعلوم الأعصاب وجراحات الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب تميزه في مجال البحث العلمي والتدريب الطبي.

بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الطبية

وأكد أن الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الطبية العالمية، بهدف نقل الخبرات وتطوير مهارات الكوادر الطبية المصرية ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع أن الزيارة شهدت مناقشات مثمرة حول سبل التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومستشفى روتشيلد، خاصة في مجالات تدريب الأطباء والكوادر الطبية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم التخصصات الدقيقة في علوم الأعصاب وطب العيون، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير الخدمات الطبية في المستشفيات التابعة للوزارة.

ولفت إلى أنه تم بحث إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون في التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، دعمًا لجهود تطوير المنظومة الصحية المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير أكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المؤسسات الطبية العالمية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة في تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرارها في تعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الكوادر الطبية المصرية.