الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا الفاخوري بجبل أصفون الأقصر

ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت والمشرف البابوي علي دير الانبا متاؤس الفاخوري العامر جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، صلوات اللقان وقداس خميس العهد والصلوات النهارية الخمس من أسبوع البصخة المقدسة، وذلك بكاتدرائية القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بديره العامر بجبل أصفون بإسنا.

وترأس نيافته صلوات باكر والقداس الإلهي وصلوات اللقان، بمشاركة الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة والشعب القبطي، ثم قام الأنبا يواقيم برشم الآباء الكهنة والشمامسة والشعب القبطي بماء اللقان .

جدير بالذكر أنه تصلى الكنيسة صلاة اللقان 3 مرات على مدى العام خلال الاحتفال بعيد الغطاس، والمرة الثانية خلال قداس خميس العهد، وثالثهما يوم الاحتفال بعيد الرسل.

والصلوات تتم لتقديس المياه، فكل الألحان والصلوات و«رسم الصليب» وتكرار كلمة كيرياليسون على المياه لتصير مياها مقدسة، لتكون ينبوع بركة، لتطهير الإنسان من الخطايا وتساعده على الاعتراف بخطاياه، طاردة للأمراض، حيث تطرد روح الضعف والمرض والحسد، ومخيفة للشياطين لأنها مشبعة بعلامة الصليب والقراءات المقدسة.