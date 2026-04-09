الأقصر.. نقل أصول وحدة كيمان المطاعنة ومركز طب أسرة البياضية

شهدت مديرية الصحة بالأقصر توقيع إجراءات نقل أصول كل من وحدة كيمان المطاعنة بمدينة إسنا ومركز طب أسرة البياضية، وذلك تمهيدًا لاستكمال خطوات تطويرهما ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة من خلالهما.

جاء ذلك بحضور اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبمشاركة لجنة من الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تم الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة واعتماد المحضر الخاص بنقل الأصول.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في إطار دعم جهود تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، على أن يتم استكمال الإجراءات النهائية من خلال اعتمادها من رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بصورة نهائية.

وتُعد هذه الخطوة إضافة جديدة نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية أفضل لأهالي الأقصر.